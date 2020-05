Milli masa tenisçi, yemek masasında antrenmanla form tutuyor Mardinli milli masa tenisçi Simge Devrim İnal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenman için spor salonuna gidemeyince evindeki yemek masasında idman yaparak form tutuyor.

On yıldır masa tenisi ile ilgilenen, beş senedir milli formayı giyen Simge Devrim İnal, yurt içindeki başarılarının yanı sıra yurt dışında katıldığı organizasyonlarda Avrupa 3'üncülüğü ile Balkan 3'üncülüğü ve 5'inciliği elde etti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere harfiyen uyan 17 yaşındaki sporcu, bu süreç sona erdiğinde katılacağı yarışmalarda başarısını sürdürmek için çalışmalarına evinde devam ediyor.

Simge Devrim İnal, Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü İzzet Atasever'in verdiği uzaktan eğitim desteği ile günde yaklaşık 2 saat idman yaparak formunu koruyor.

Bununla da yetinmeyen genç sporcu, evde masa tenisi masası bulunmadığı için yemek yedikleri masayı idman yaparken kullanıyor. File olarak da masanın üzerine dizdiği baharat kavanozlarını kullanan Simge Devrim İnal, gururla taşıdığı milli formayla yeni dereceler elde etmek için azimle çalışmalarını sürdürüyor.

"Formumu kaybetmemek için antrenman yapmak zorundayım"

Simge Devrim İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

"Kovid-19 salgını yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Bu yüzden antrenmanlara gidemiyoruz. Hocam İzzet Atasever öncülüğünde evimde antrenmanlarımı yapıyorum. İlerideki maçlarda formumu kaybetmem için antrenman yapmak zorundayım." diyen milli sporcu, antrenör olan ağabeyinin de kendisini çalıştırdığını belirtti.

Simge Devrim İnal, bol bol egzersiz, ayak hareketleri, kol çalışmaları yaptığını kaydederek, "Lise öğrencisiyim ve aynı zamanda derslerime de çalışıyorum. Kitap okuyorum. İdman dışında bir de ev işlerinde anneme yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu kutsal formayı en iyi şekilde taşımaya çalışacağım"

Masa tenisi oynamak için evindeki imkanların ve alanın kısıtlı olduğunu dile getiren Simge Devrim İnal, bu nedenle yemek masasının üzerine baharat şişeleri koyarak antrenman yaptığını aktardı.

Simge Devrim İnal, yeniden organizasyonlara katılıp madalya ve kupa kazanacağı günleri heyecanla beklediğini anlatarak, "Sporun önünde hiçbir engel olamaz. Ne olursa olsun sporumuza devam edeceğiz. Virüs sürecinde kısıtlı imkanlar olsa da bu kutsal formayı en iyi şekilde taşımaya çalışacağım. Virüs nedeniyle dışarı çıkamıyor olabiliriz ama evimizde antrenmanımızı, sporumuzu yapabiliriz. Evde kalın, hareketsiz kalmayın." diye konuştu.

Milli sporcunun ağabeyi Umur İnal ise kardeşine idmanlarında olabildiğince destek sunmaya çalıştığını belirtti.

Atasever: "Simge'ye biraz daha fazla zaman ayırıyoruz"

Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü ve Masa Tenisi Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi İzzet Atasever, Simge Devrim İnal'ın kentin masa tenisinde tek milli sporcusu olduğunu belirterek, aday kadroya çağrılan birkaç ismin bulunduğunu, Mardin'de milli sporcu sayısının artacağına inandığını kaydetti.

Koronavirüs salgını sürecinde herkesin evinde kalması gerektiğini ifade eden Atasever, sporcularının neredeyse tamamının 20 yaş altı olduğunu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan büyük destek gördüklerini aktardı.

Atasever, sporcularla her gün görüntülü idman yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Simge bizim aynamız. Mardin'de masa tenisinin aynası. İlk milli sporcumuz. Avrupa'da derece yapan ilk Mardinli sporcu. Milli sporcuyu evde çalıştırmak zor. Daha çok antrenman istiyor. Bu yüzden Simge'ye biraz daha fazla zaman ayırıyoruz. Biraz daha farklı bir antrenman yapıyoruz. Her gün iletişim halindeyiz. Bu salgından sonra inşallah salonlara döneceğiz. Simge her zaman Türkiye'de ve Avrupa'da derece yapan bir sporcumuz olduğu için hedeflerinde sapma olmayacaktır. Her zaman şampiyon olmak için uğraşıyoruz. Mardinli bir sporcunun Türkiye'de ve Avrupa'da derece yapabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

Kaynak: AA