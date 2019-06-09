Milli marşın ıslıklanmasına Fransa'dan tepkiler: Üzüldük; Ceza verilmesi lazım; Türkiye Avrupa değil

Milli marşın ıslıklanmasına Fransa'dan tepkiler: Üzüldük; Ceza verilmesi lazım; Türkiye Avrupa değil

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa’yı yendiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Fransız marşının tribünlerde ıslıklanması tepkilere sebep oldu.Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen TFF'ye ceza verilmesini istedi

Milli marşın ıslıklanmasına Fransa'dan tepkiler: Üzüldük; Ceza verilmesi lazım; Türkiye Avrupa değil

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı yendiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Fransız marşının tribünlerde ıslıklanması tepkilere sebep oldu.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Fransız milli marşının protesto edilmesine üzüldüğünü ifade ederken, Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de ceza verilmesini istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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