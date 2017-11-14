Milli Marşı Islıklanan İsveç'in Teknik Direktörü, Maç Sonunda Stattan Çöpleri Toplayıp Çıktı

Dünya Kupası elemeleri play-off mücadelesinde İsveç'in İtalya'yı saf dışı bırakarak finallere uzandığı karşılaşmada birbirine zıt sahneler yaşandı.

San Siro Stadı'ndaki karşılaşmanın başındaki seremonide ev sahibi ekibin taraftarları, rakıp takımın milli marşını ıslıkladı.

TÜM ÇÖPLERİ TOPLAYIP ÇIKTI

Buna karşın İsveç Teknik Direktörü Jan Andersson, maç sonrası yaptığı bir hareketle rakiplerine adeta ders verdi. Milli marşı ıslıklanan ülkenin çalıştırıcısı, soyunma odasında ortaya çıkan tüm çöpleri toplayarak stadı öyle terk etti.

İsveç Milli Takımı teknik ekibinde performans sorumlusu olarak çalışan Daniel Ekvall, deneyimli teknik adamın fotoğrafını çekerek twitter hesabından yayınladı. Ekvall fotoğrafın altına "Gelecek yaz Rusya'yı da temizleyeceğiz' mesajını yazdı.

(Skorer)