Milli maratoncuların Etiyopya kampı başlıyor
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Milli maratoncuların Etiyopya kampı başlıyor

16.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:25
Milli maratoncuların Etiyopya kampı başlıyor

Önümüzdeki yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli maratoncular, iki aylık kamp için Etiyopya'ya gitti.

Önümüzdeki yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli maratoncular, iki aylık kamp için Etiyopya'ya gitti. 

Son dönemde önemli derecelere imza atan Türk maratoncuları, Etiyopya'daki kampta olimpiyat öncesindeki baraj geçme müsabakalarına hazırlanacak. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Elvan Abeylegesse ve Bilal Arslan'ın yönetimindeki mesafe kampında maraton ve 3000m engelli branşlarında yarışan şu atletler yer alıyor:

"Büşra Nur Koku, Esma Aydemir, Tubay Erdal, Yasemin Can Arslan, Tuğba Güvenç, Özlem Kaya, Yavuz Ağralı, Ömer Alkanoğlu, Mestan Turhan."Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Olimpiyatlar'da maraton kotasının tamamını doldurmak istediklerini, erkeklerde barajı geçen dört atletleri olduğunu belirtirken, kadınlarda da kotayı tamamlamak için çalıştıklarını söyledi. Çintimar, "Etiyopya kampının atletlerimiz için çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Önceki yıllarda buradaki kamp atletlerimize çok faydalı oldu, neredeyse tüm atletlerimiz en iyilerini koşup, madalyalar aldılar. Aynı şekilde bu yıl da kampın olumlu sonuçlarını kısa süre sonra göreceğimize inanıyorum" dedi.

18 Şubat'ta tamamlanacak olan mesafe kampında yer alan isimler, dönüşte Trabzon'a geçecek ve bu kentte yapılacak olan maratonda Olimpiyat barajını elde etmek için yarışacaklar.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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