Milli maratoncu Meryem Erdoğan, olimpiyat vizesi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli maratoncu Meryem Erdoğan, olimpiyat vizesi aldı

Milli maratoncu Meryem Erdoğan, olimpiyat vizesi aldı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Milli atlet Meryem Erdoğan, Milano Maratonu'nda en iyi derecesini koşarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almaya hak kazandı.

Milli atlet Meryem Erdoğan, Milano Maratonu'nda en iyi derecesini koşarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almaya hak kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu sabah koşulan maratonu Meryem Erdoğan'ın 2.29.08'lik derecesiyle 14. sırada bitirdiği belirtildi. Olimpiyat için 2.29.30'luk barajı aşan Meryem'in ikinci kez olimpiyatlarda yarışacağı ifade edildi.

Meryem Erdoğan'ın da kota almasıyla Tokyo'da yarışacak milli atletlerin sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli maratoncu Meryem Erdoğan, olimpiyat vizesi aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 12:27:34. #1.13#

title