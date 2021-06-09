Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye maçı ne zaman başlıyor? Türkiye'nin rakipleri kimler?
Euro 2020 maçlarına sayılı günler kaldı. Milli takımımız A grubunda yer alıyor. İlk maçında İtalya ile karşılaşacak olan Milli takım'da hedef şampiyonluk. Peki milli maçlar ne zaman başlıyor? 2021 milli maçlar hangi kanalda olacak? Milli takımımızın rakipleri kimler olacak? A grubu takımları kimler?
Euro 2020 maçları 11 Haziran tarihinde başlayacak. Peki milli maçlar hangi kanalda oynanacak? Turnuva ne zaman başlıyor? Türkiye'nin rakipleri kimlerdir? A grubu takımları kimler? Türkiye milli takım maçı ne zaman başlayacak?
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Turnuva 11 Haziran Cuma günü saat 22:00 'da İtalya-Türkiye maçı ile başlayacaktır.
EURO 2020 MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Maçlar TRT 1 ve TRT Spor Yıldız kanallarında canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
Euro 2020 turnuva başlangıç tarihi : 11 Haziran 2021 Cuma
Euro 2020 turnuva bitiş tarihi : 11 Temmuz 2021 Pazar
Normalde Euro 2020 geçtiğimiz yıl yapılacaktı. Fakat pandemi dolayısıyla maçlar bu seneye ertelendi. Turnuva 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm maçları TRT ekranlarından seyredebilirsiniz.
TÜRKİYE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?
Milli takımımız A grubunda yer alacaktır.
A grubundaki takımlar:
- Türkiye
- İtalya
- Galler
- İsviçre