Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye maçı ne zaman başlıyor? Türkiye'nin rakipleri kimler?

Euro 2020 maçlarına sayılı günler kaldı. Milli takımımız A grubunda yer alıyor. İlk maçında İtalya ile karşılaşacak olan Milli takım'da hedef şampiyonluk. Peki milli maçlar ne zaman başlıyor? 2021 milli maçlar hangi kanalda olacak? Milli takımımızın rakipleri kimler olacak? A grubu takımları kimler?