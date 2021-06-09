Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye maçı ne zaman başlıyor? Türkiye'nin rakipleri kimler?
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Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye maçı ne zaman başlıyor? Türkiye'nin rakipleri kimler?

Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? 2021 Türkiye maçı ne zaman başlıyor? Türkiye'nin rakipleri kimler?
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Euro 2020 maçlarına sayılı günler kaldı. Milli takımımız A grubunda yer alıyor. İlk maçında İtalya ile karşılaşacak olan Milli takım'da hedef şampiyonluk. Peki milli maçlar ne zaman başlıyor? 2021 milli maçlar hangi kanalda olacak? Milli takımımızın rakipleri kimler olacak? A grubu takımları kimler?

Euro 2020 maçları 11 Haziran tarihinde başlayacak. Peki milli maçlar hangi kanalda oynanacak? Turnuva ne zaman başlıyor? Türkiye'nin rakipleri kimlerdir? A grubu takımları kimler? Türkiye milli takım maçı ne zaman başlayacak?

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turnuva 11 Haziran Cuma günü saat 22:00 'da İtalya-Türkiye maçı ile başlayacaktır.

EURO 2020 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Maçlar TRT 1 ve TRT Spor Yıldız kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Euro 2020 turnuva başlangıç tarihi : 11 Haziran 2021 Cuma

Euro 2020 turnuva bitiş tarihi : 11 Temmuz 2021 Pazar

Normalde Euro 2020 geçtiğimiz yıl yapılacaktı. Fakat pandemi dolayısıyla maçlar bu seneye ertelendi. Turnuva 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm maçları TRT ekranlarından seyredebilirsiniz.

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

Milli takımımız A grubunda yer alacaktır.

A grubundaki takımlar:

- Türkiye

- İtalya

- Galler

- İsviçre

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