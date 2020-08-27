Milli maçlar ne zaman başlıyor? TFF 2020 A Milli Takım maç programı
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Milli maçlar ne zaman başlıyor? TFF 2020 A Milli Takım maç programı

2020-2021 Süper Lig fiktürü belli olduktan sonra spor severlerin gözü A Milli Takım maçlarının oynanacağı tarihler için TFF'ye çevrildi. TFF, Milli Takım maçlarının takvimini duyurdu. Peki, Milli takımın ilk maçı ne zaman, hangi takımlar?

Milli maçlar ne zaman başlıyor? TFF 2020 A Milli Takım maç programı
27.08.2020 00:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 01:02

A Milli Takım maç programı merak edilirken TFF 2020 milli maç programı açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ilk mücadele 3 Eylül'de Macaristan ile yapılacak. İkinci müsabaka ise Sırbistan-Türkiye arasında 6 Eylül tarihinde hayata geçecek. İşte, 2020-2021 A Milli Takım maç takvimi...

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs engeli nedeniyle birçok spor dalında olduğu gibi futbol karşılaşmalarına da ara verilmişti. Süper Lig takviminin belli olmasının ardından Milli takım maçları da 3 Eylül'de Macaristan ile başlıyor.

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ

3 Eylül 21:45

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ

7 Ekim - Saati yok

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ

11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ

14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ

11 Kasım - Saati yok

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ

15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

18 Kasım - 21:45

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