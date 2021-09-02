Milli maçın ardından (Miodrag Radulovic)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli maçın ardından (Miodrag Radulovic)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Türkiye ile 2-2 berabere kalan Karadağ'ın teknik direktörü Miodrag Radulovic, uzatma dakikalarında buldukları golle aldıkları bir puanı hak ettiklerini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Türkiye ile 2-2 berabere kalan Karadağ'ın teknik direktörü Miodrag Radulovic, uzatma dakikalarında buldukları golle aldıkları bir puanı hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Radulovic, "Dünya Kupasına layık bir maç izlediniz. Çok iyi bir performans sergiledik. Buraya bir tek savunmak için değil hücum için de geldik demiştim. Burada bunu yerine getirdik. Oynadığımız kaliteli oyunla bu geceden herkesin zevk aldığını düşünüyorum. Türk takımı çok güçlüydü, Türk oyuncular çok kaliteliydi. Bundan dolayı 2-0 öne geçtiler. İlk yediğimiz gol şans eseri bir goldü. Daha sonra yavaş yavaş açıldık, maçı 2-2 tamamladık. Aldığımız puanı sonuna kadar hak ettiğimize inanmaktayım." ifadelerini kullandı.

"Türk takımının hatasını olduğunu düşünmüyorum, biz çok iyiydik." diyen Radulovic, şunları kaydetti:

"Burada kaliteli futbol oynamaya çalıştık, bunu da başardık. Bu da grupta kazandığımız 7 puanın göstergesi. Oynadığımız iyi oyunu taçlandıran bir puan aldık. Oyuncularım, takım ruhunu kaybetmedi ve bize bu güzel sonucu getirdiler."

Milli maçın ardından (Miodrag Radulovic)
Milli maçın ardından (Miodrag Radulovic)
Milli maçın ardından (Miodrag Radulovic)
Milli maçın ardından (Miodrag Radulovic)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Emine Erdoğan Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Cristiano Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli maçın ardından (Miodrag Radulovic) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 01:51:18. #1.14#

title