AMSTERDAM - Hollanda -Türkiye maçının ardından (Louis van Gaal)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AMSTERDAM - Hollanda -Türkiye maçının ardından (Louis van Gaal)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında sahasında Türkiye'yi 6-1 mağlup eden Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal, çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında sahasında Türkiye'yi 6-1 mağlup eden Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal, çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan van Gaal, "Oyunun tamamından mutluyum, daha fazla gol atabilirdik. Harika goller attık. Hiç şikayetçi değilim. Futbol olarak da 90 dakika boyunca baskılı bir futbol oynadık. Tüm oyuna sürdüğüm oyuncular harika bir şekilde dediklerimi yaptı. Ön alanda oynayan oyuncularım özellikle çok iyiydi. Güçlü bir Türkiye'ye karşı böyle oynamaları çok iyiydi. Memphis ve Bergwijn'e topları daha hızlı attık ve bu da bize güç verdi. Maçtan önce de çok güzel hislerim vardı, bu da karşılığını buldu." ifadelerini kullandı.

Harika bir oyuncu grubuna sahip olduklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Tüm oyuncularımın hedefi var. Hepsi Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Yoksa bu kadar enerjik bir takım göremezsiniz. Oyuncularımın başarı için bu çabayı göstermesi gerekiyor. Takımı gençleştirdik ve bunu da çok iyi yaptık." şeklinde konuştu.

AMSTERDAM - Hollanda -Türkiye maçının ardından (Louis van Gaal)
AMSTERDAM - Hollanda -Türkiye maçının ardından (Louis van Gaal)
AMSTERDAM - Hollanda -Türkiye maçının ardından (Louis van Gaal)
AMSTERDAM - Hollanda -Türkiye maçının ardından (Louis van Gaal)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Derya Yanık Mansur Yavaş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Haluk Levent Yeşim Salkım
Spor Max Meyer Ali Öztürk Çağdaş Atan Ünal Karaman Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AMSTERDAM - Hollanda -Türkiye maçının ardından (Louis van Gaal) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 01:13:51. #1.14#

title