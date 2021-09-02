Milli maçın ardından

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Maça kazanmak için çıktık. Maçın kazanılması gerektiğini de biliyoruz. İlk 5 dakika rakip önde bastı, daha sonra oyunu tamamen elimize geçirdik. Ne yaptığını bilen takım olarak daha fazla da gol bulabilirdik. Rakip defans arkasına kaçmaya çalışıyordu, hem atanı hem kaçanı kontrol edemedik. Yediğimiz gol oyun tempomuzu etkiledi. 60'tan sonra yavaş yavaş düşmeler başladı. Hücumda etkili değildik ama rakibin de etkisi yoktu. Kenan'ın ve Okay'ın sakatlığında dolayı bazı değişiklikler yapmak zorundaydık. Rakibimiz duran topları etkili kullanan bir takım bu anlamda değişiklikler yaptık. Oyun normal gidiyordu, çıktığımızda da etkili pozisyonlar bulduk. Geriden atılan topta yaptığımız faul ve yediğimiz gol, son saniyede rakibe 1 puan aldırdı, bize de 2 puan kaybettirdi. Oynadığımız oyunla kazanılması gereken bir maçtı o yüzden üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 3 puan rakiplerimizin de beraberliğiyle çok büyük avantaj sağlayacaktı. Üzüldük." ifadelerini kullandı.

Güneş, hem Letonya hem de Karadağ karşısında iki farklı öne geçilmesine rağmen üstünlüğün korunamamasına yönelik gelen bir soruya, "İki maçta 4 puan değil hiç kaybetmemiz gerekirdi. Letonya maçı ayrı bir maçtı, orada da oyundan düştük ama rakip hava toplarıyla üstünlük sağlamıştı. Burada da faul yaptığımız pozisyonda rakibe gol şansı verdik. Geriden atılan uzun topta faul yapmamızla golü buldular. Oyunda net bir zaafımız yoktu. İki maçta da iki farktan sonra bu şekilde puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil. Özellikle bu maç farklı bitmesi gereken bir maçtı. Oyuncularımız olumsuzluklara rağmen iyi oynadılar, güzel goller oldu, daha fazla olması gerekirdi. İki-üç oyuncumuzun sakatlanarak çıkması rakibin uzun boylu oyuncularına avantaj oldu." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, "Maç sonunda bir grup taraftar 'Şenol Güneş istifa' tezahüratlarında bulundu. Bunula ilgili ne söylersiniz?" sorusunu, "İstifa ile ilgili seyirci tezahürat yapar. Niye bağırdınız diye söylemem mümkün değil. Kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuz bakar. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, taraftar da en az bizim kadar üzülüyor. Birini suçlayarak çözüm bulmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." diye yanıtladı.

Şenol Güneş, kaleci tercihi hakkında gelen soru üzerine ise, "Kalecilerden üçünün de iyi olduğunu düşünüyorum. Mert'in transferinden dolayı oynamadığı için bir sıkıntısı var. Uğurcan'ın da Avrupa Şampiyonası'nın verdiği bir sıkıntı var. Altay daha güvenliydi, bu yüzden bugün onunla başladım. Yediğimiz her golde bir oyuncuyu suçlarsak doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever