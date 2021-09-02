Milli maçın ardından
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Milli maçın ardından

Milli maçın ardından
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Türkiye ile 2-2 berabere kalan Karadağ'ın teknik direktörü Miodrag Radulovic, uzatma dakikalarında buldukları golle aldıkları bir puanı hak ettiklerini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Türkiye ile 2-2 berabere kalan Karadağ'ın teknik direktörü Miodrag Radulovic, uzatma dakikalarında buldukları golle aldıkları bir puanı hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Radulovic, "Dünya Kupasına layık bir maç izlediniz. Çok iyi bir performans sergiledik. Buraya bir tek savunmak için değil hücum için de geldik demiştim. Burada bunu yerine getirdik. Oynadığımız kaliteli oyunla bu geceden herkesin zevk aldığını düşünüyorum. Türk takımı çok güçlüydü, Türk oyuncular çok kaliteliydi. Bundan dolayı 2-0 öne geçtiler. İlk yediğimiz gol şans eseri bir goldü. Daha sonra yavaş yavaş açıldık, maçı 2-2 tamamladık. Aldığımız puanı sonuna kadar hak ettiğimize inanmaktayım." ifadelerini kullandı.

"Türk takımının hatasını olduğunu düşünmüyorum, biz çok iyiydik." diyen Radulovic, şunları kaydetti:

"Burada kaliteli futbol oynamaya çalıştık, bunu da başardık. Bu da grupta kazandığımız 7 puanın göstergesi. Oynadığımız iyi oyunu taçlandıran bir puan aldık. Oyuncularım, takım ruhunu kaybetmedi ve bize bu güzel sonucu getirdiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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