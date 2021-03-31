Milli maçın ardından
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Milli maçın ardından

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Milli maçın ardından

Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında, geriden gelerek puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında, geriden gelerek puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kazakevics, "Çok zor bir maç oldu, Türkiye iyi bir takım, lider durumda. Arka arkaya üç maç yaptık. Üçüncü maçta oyuncularımızda biraz yorgunluk oldu. İlk başta birkaç hata yaptık ve gol yedik. Geri gelmek zor oldu ama oyuncularımı kutluyorum. Çok zor bir şey yaptılar." ifadelerini kullandı.

Letonya Teknik Direktörü, "Türkiye'ye 3 gol atmayı bekliyor muydunuz?" sorusuna ise "Bu maçtan puan almak istiyorduk ama gollü bir maç olacağını düşünmemiştik. Kendimize göre bir planımız vardı. O taktiklerimizi uygulayarak gol atmak istiyorduk ve bunu başardık." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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