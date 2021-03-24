Milli maçın ardından

Milli futbolcu Kenan Karaman, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenerek güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Milli futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in taktiksel anlamda kendilerini iyi hazırladığını dile getiren Kenan, "Çok güzel bir gece oldu. Hem kendi adımıza hem de ülkemiz adına çok sevindirici bir başlangıç yaptık. Hocamız bizi iyi hazırladı. Taktiksel anlamda beklerin çok ofansif olduğunu ve kanatlardan geleceklerini biliyorduk. O yüzden kanatlarda defansa yardım etmemiz gerekiyordu. Ofansif olarak da çok alan bırakıyorlardı. Onları da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Elemelerin ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kenan, "Çok mutluyuz ama önümüzde hemen Norveç maçı var. Ona odaklanacağız. Bugün biraz sevinebiliriz çünkü çok iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay