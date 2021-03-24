Milli maçın ardından
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Milli maçın ardından

24.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:12
Milli maçın ardından

Kariyerinde ilk kez A Milli Futbol Takımı forması giyen Taylan Antalyalı, çok heyecanlandığını söyledi.

Kariyerinde ilk kez A Milli Futbol Takımı forması giyen Taylan Antalyalı, çok heyecanlandığını söyledi.

Galatasaray'da gösterdiği iyi performansla ilk kez milli takım aday kadrosuna seçilen Taylan, ay-yıldızlı ekibin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yendiği maçın 64. dakikasında oyuna girdi.

Milli futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da oynama hayali olduğundan bahseden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. Bugün ilk defa A Milli Takım formasını giydim. İlk girdiğimde çok heyecanlıydım." diye konuştu.

Taylan, Hollanda maçının öneminin altını çizerek, "Bugün Dünya Kupası yolunda önemli bir maç oynadık. İlk maçta evimizde kazanmak istiyorduk. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Umarım bu açılışı sonuna kadar en iyi şekilde devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen milli kaleci Uğurcan Çakır'a değinen Taylan, "Bugün Uğurcan son anlarda biri penaltı olmak üzere yine çok önemli kurtarışlar yaptı. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Sonradan katılmama rağmen içeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı turnuvanın sonuna kadar sürdürürüz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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