Milli maçı Kayseri Kalesi'nde izlediler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçı için tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içinde dev ekran kurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçı için tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içinde dev ekran kurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, A Milli takımın galibiyetle tamamladığı maçı Kayseri Kalesi'nde kurulan dev ekranda vatandaşlarla izledi.
Başkan Büyükkılıç, maç öncesi vatandaşlara tatlı ikram ederken, galibiyet sevinci bayrak ve mehter marşı ile kutlandı.