Milli maç sebebiyle Bakü uçak biletleri tükendi
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Milli maç sebebiyle Bakü uçak biletleri tükendi

Milli maç sebebiyle Bakü uçak biletleri tükendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı Bakü uçuşlarına ilgiyi artırırken, Türkiye'nin iki maçını oynayacağı Bakü şehri için uçak bileti aramalarında 5 kat, bilet fiyatlarında ise yüzde 130'a varan artış yaşandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı Bakü uçuşlarına ilgiyi artırırken, Türkiye'nin iki maçını oynayacağı Bakü şehri için uçak bileti aramalarında 5 kat, bilet fiyatlarında ise yüzde 130'a varan artış yaşandı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda millilerimizi yalnız bırakmak istemeyen ve milli coşkuyu kardeş ülke Azerbaycan'da yaşamak isteyenler, Bakü uçak biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Enuygun'un verilerine göre şampiyonada milli takımımızın ilk turda Galler ve İsviçre ile Bakü'de oynayacağı maçlar öncesinde Azerbaycan uçak bileti fiyatlarında yüzde 130'lara varan artış oldu.

Açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin gruptaki iki maçını oynayacağı Bakü şehri uçak biletlerine ilginin büyük olduğunu belirten Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Millilerimiz gruptaki diğer maçlarında 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Azerbaycan'ın Bakü şehrinde oynayacak. Her iki maçın yapılacağı tarihler arasında Bakü uçak biletlerine büyük ilgi var. Haziran ayında Azerbaycan uçak bileti aramaları 5 kat artarken, bu tarihler arasında ortalama 850 TL olan bilet fiyatları 2.098 TL'ye kadar yükseldi." ifadelerini kullandı.

"Pasaportsuz, kimlik kartıyla gidilebilir"

Azerbaycan'a Türk vatandaşlarının pasaportsuz, çipli kimlik kartlarıyla seyahat edebileceğini hatırlatan Hacıbayramoğlu, "Azerbaycan'a havayoluyla yani Bakü üzerinden pasaport olmadan çipli kimlik kartıyla seyahat edilebilir. Futbol coşkusu ve komşu ülkeyi keşfederek yurt dışı seyahatini pasaportsuz yapma imkanı Bakü'ye ilgiyi arttırdı. Pasaportsuz seyahat fırsatı nedeniyle önümüzdeki aylarda da Azerbaycan seyahatlerindeki artışın sürmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakü'de oynanacak maçlarda yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacağı açıklanmıştı. Azerbaycan'a gitmek isteyen Türk vatandaşları, 72 saat öncesinde alınmış negatif PCR testiyle pasaportsuz yeni çipli kimlik kartıyla seyahat edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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