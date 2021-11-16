Milli maç saat kaçta? TRT Canlı izle! Türkiye Karadağ maçı kaçta başlıyor? Milli maç hangi kanalda?

Milli maç hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? TRT Canlı izle! Türkiye Karadağ maçı kaçta başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında A Milli Takım, Karadağ'a konuk oluyor. Hollanda-Norveç maçında konuk ekibin olası galibiyetiyle Katar vizesini alma ihtimali bulunan Ay-Yıldızlı ekibin tek hedefi Karadağ'ı devirmek.

İLK 11 BELLİ OLDU

A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacak. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabonevic, Tomasevic, Becriaj, Osmanjic.

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Halil, Hakan, Kerem, Burak.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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