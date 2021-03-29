Milli maç ne zaman? Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi gün?

Milli maç ne zaman? Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi gün? Dünya Kupası elemeleri fikstürü açıklandıktan sonra Türkiye Norveç maçı, Türkiye Hollanda maçı, Türkiye Letonya maçı 2021'de izlenecek A Milli Takım maçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Maçların ne zaman yapılacağı, hangi gün saat kaçta olacağını sizler için derledik. Seyircili olacak olan Türkiye Letonya maçı detayları!