Milli maç ne zaman? Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi gün?
Milli maç ne zaman? Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi gün? Dünya Kupası elemeleri fikstürü açıklandıktan sonra Türkiye Norveç maçı, Türkiye Hollanda maçı, Türkiye Letonya maçı 2021'de izlenecek A Milli Takım maçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Maçların ne zaman yapılacağı, hangi gün saat kaçta olacağını sizler için derledik. Seyircili olacak olan Türkiye Letonya maçı detayları!
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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Türkiye, 24 Mart'ta Hollanda ile karşılaşacak. 27 Mart'ta ise Norveç'le karşı karşıya gelecek. Sonrasında en yakın Türkiye maçı olacak olan A Milli takım maçı 30 Mart'ta Letonya ile oynanacak.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası 2022 Avrupa Elemeleri G Grubu 3'üncü Hafta mücadelesinde Türkiye, Letonya'yı konuk edecek. Bu hafta gerçekleşecek olan maça büyük motivasyonla katılacağız.
TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ GÜN?
30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.