Milli maç ne zaman? A Milli takım maçı ne zaman?

Milli maç ne zaman? Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası elemeleri fikstürü açıklandıktan sonra Türkiye Norveç maçı, Türkiye Hollanda maçı, Türkiye Letonya maçı 2021'de izlenecek A Milli Takım maçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Maçların ne zaman yapılacağı, hangi gün saat kaçta olacağını sizler için derledik.

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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye, 24 Mart'ta Hollanda ile karşılaşacak. 27 Mart'ta ise Norveç'le karşı karşıya gelecek. Sonrasında en yakın Türkiye maçı olacak olan A Milli takım maçı 30 Mart'ta Letonya ile oynanacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye