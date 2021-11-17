Milli maç kaç kaç bitti? Türkiye maçı bitti mi? Türkiye Karadağ maçı golleri kimler attı? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye puan durumu!
Milli maçmaçı kaç kaç bitti? Dünya Kupası Elemelerinde başarılı bir performans gösteren Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geldi. Peki, Milli maç kaç kaç bitti? Türkiye Karadağ maçı golleri kimler attı? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye puan durumu ne oldu?
Milli maç kaç kaç bitti? Türkiye Karadağ maçı golleri kimler attı? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye puan durumu! sorularına yanıt aranıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında A Milli Takım, Karadağ'a konuk oluyor. Hollanda-Norveç maçında konuk ekibin olası galibiyetiyle Katar vizesini alma ihtimali bulunan Ay-Yıldızlı ekibin tek hedefi Karadağ'ı devirmek.
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
- Dakika 48: Kale önünde yaşanan karambol sonrasında top ceza sahası çizgisinin üstünde Vujacic'in önüne düştü, Vujajic'in şutu çerçeveyi bulmadı.
İLK YARI
- Dakika 44: Caner Erkin'in kullandığı kornerde kale önünde oluşan karambolde top Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı, Çağlar vurdu fakat top kaleci Matija Sarkic'de kaldı.
- Dakika 42: Kullanılan köşe vuruşunda Uğurcan boşa çıktı, vurulan kafa vuruşunda top direğin yanından dışarıya gitti. Çok büyük bir tehlike atlattık.
- Dakika 22: Abdülkadir Ömür ceza alanı içinde boş pozisyondaki Kerem'i gördü, harika ortaladı ve Kerem kale dibinden fileleri havalandırdı:1-1.
- Dakika 4: Kısa paslarla savunma dengemizi bozan Karadağ'da Beqiraj ceza alanına girmeden sert vurdu ve ağları havalandırdı:1-0.
MİLLİ MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?
Karşılaşmada A Milli Takım'ın 2-1'lik üstünlüğü var.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet