Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak

14.10.2019 16:36

Gebze Belediyesi, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Fransa-Türkiye karşılaşmasını Kent Meydanı'ndaki dev ekrandan yayınlanacağını duyurdu.



Milli Takımımızın bu akşam 21.45'de Fransa ile karşılaşacağı maç Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında dev ekranda yayınlanacak. Euro 2020 Eleme grubunda lider durumda olan Türkiye Milli Takımı'nın oldukça önemli olan Fransa karşılaşması heyecanını Gebzeliler meydanda hep birlikte yaşayacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşehrilerini bu akşam oynanacak milli maçın heyecanını hep birlikte yaşamak üzere meydana davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA