Milli maç Gaziantep'te oynanmayacak
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Milli maç Gaziantep'te oynanmayacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te oynanması kararlaştırılan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Türkiye-Sırbistan maçının kentte oynanmaması ve bunun yerine ilk seyircili milli maçın kente verilmesi için talepte bulunduklarını açıkladı.

Milli maç Gaziantep'te oynanmayacak
10.09.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:04

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te oynanması kararlaştırılan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Türkiye-Sırbistan maçının kentte oynanmaması ve bunun yerine ilk seyircili milli maçın kente verilmesi için talepte bulunduklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde 14 Ekim 2020'de oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Türkiye - Sırbistan maçının Gaziantep'te oynanacağını kararlaştırmıştı. Konu ile ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül de bir açıklama yapmış ve milli maçın Gaziantep'te oynanacağını duyurmuştu.

Korona virüs salgınında vaka sayılarının Türkiye genelinde artış göstermesi ve tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından tekrar açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Türkiye - Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacaktı. Pandemi dolayısıyla maçlar seyircisiz oynanacağı için milli takımın oynayacağı ilk seyircili maçın Gaziantep'te oynanması şartıyla Türkiye - Sırbistan maçının bizde oynanmamasını yetkililerden talep ettik" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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