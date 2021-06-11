Milli maç bugün mü? Türkiye'nin maçı bugün mü? 11 Haziran Cuma günü Euro 2020 maçı var mı?

Euro 2020 maçlarının başlamasına saatler kaldı! Milli takımımız A grubunda yer alıyor. İlk maçında İtalya ile karşılaşacak olan Milli takımda hedef şampiyonluk. Peki, Türkiye'nin maçı bugün mü yarın mı? Milli maçlar hangi gün başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman? Milli maç bugün mü yarın mı olacak?