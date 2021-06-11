Milli maç bugün mü? Türkiye'nin maçı bugün mü? 11 Haziran Cuma günü Euro 2020 maçı var mı?
Euro 2020 maçlarının başlamasına saatler kaldı! Milli takımımız A grubunda yer alıyor. İlk maçında İtalya ile karşılaşacak olan Milli takımda hedef şampiyonluk. Peki, Türkiye'nin maçı bugün mü yarın mı? Milli maçlar hangi gün başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman? Milli maç bugün mü yarın mı olacak?
Euro 2020 11 Haziran tarihinde başlayacak. Peki Türkiye'nin ilk maçı hangi gün ve saat kaçta olacak? Milli takımımızın maçları ne zaman olacak? Türkiye'nin maçları hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin maçları saat kaçta başlayacak? Türkiye'nin bugün maçı var mı? Türkiye'nin maçı yarın mı? Milli maç bugün mü? Türkiye'nin maçı bugün mü? 11 Haziran Cuma günü Euro 2020 maçı var mı? Detaylar yazımızda.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Turnuva 11 Haziran Cuma günü saat 22:00 'da İtalya-Türkiye maçı ile başlayacaktır.
EURO 2020 MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Maçlar TRT 1 ve TRT Spor Yıldız kanallarında canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN İLK MAÇI NE ZAMAN?
Milli takımımızın ilk maçı 11 Haziran 2021 Cuma günü olacaktır. Saat 22:00 yani akşam 10'da başlayacaktır.
BUGÜN TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI?
Bugün 11 Haziran Cuma günü maç vardır. Türkiye'nin ilk maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00 'da başlayacak. İlk maçı İtalya ile oynayacağız.
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN? TURNUVA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Euro 2020 turnuva başlangıç tarihi : 11 Haziran 2021 Cuma
Euro 2020 turnuva bitiş tarihi : 11 Temmuz 2021 Pazar
Normalde Euro 2020 geçtiğimiz yıl yapılacaktı. Fakat pandemi dolayısıyla maçlar bu seneye ertelendi. Turnuva 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm maçları TRT ekranlarından seyredebilirsiniz.
TÜRKİYE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?
Milli takımımız A grubunda yer alacaktır.
A grubundaki takımlar:
- Türkiye
- İtalya
- Galler
- İsviçre
Gruptaki rakiplerimiz İtalya, Galler ve İsviçre'dir.