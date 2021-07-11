Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya
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Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay, Çekya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay, Çekya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Racice şehrinde düzenlenen şampiyonada Mervenur ile Elis'ten oluşan BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bu madalyanın ardından Türkiye organizasyonu birer altın, bronz, dördüncülük ve beşincilikle tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Son dakika: 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Mervenur Uslu ve Elis Özbay'dan oluşan BLW 2x takımı altın madalya kazandı.
Son dakika: 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Mervenur Uslu ve Elis Özbay'dan oluşan BLW 2x takımı altın madalya kazandı.
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