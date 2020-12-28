Milli kürekçiler Muğla'da kampa girecek
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Milli kürekçiler Muğla'da kampa girecek

28.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:03
Milli kürekçiler Muğla'da kampa girecek

Kürek Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp yapacak.

Kürek Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-24 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek kampa 25 sporcu katılacak.

Hazırlık kampı kadrosuna davet edilen milli kürekçiler ise şöyle:

Onat Kazaklı, Bayram Sönmez, Denizhan Aydın, Fatih Ünsal, Mert Kaan Kartal, Şefik Çakmak, Enes Gök, Selahattin Gürsoy, Gökhan Güven, Hamza Mert Avunduk, Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Samet Kaban, Elis Özbay, Didem Sürer, Petek Hepsağ, Nigar Hatun Demiroğlu, Ebru Akınal, Oğuzhan Erdem, Evren Mustafa Acar, Ali Ardıl İlgün, Enver Erman, Eren Efe Kara, Deniznur Serra Baykara, Ayşe Cemre Can.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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