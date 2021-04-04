Milli kürekçiler, İtalya'da olimpiyat vizesi için mücadele edecek

Kürekte Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları, yarın İtalya'da başlayacak.

Kürekte Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları, yarın İtalya'da başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-7 Nisan tarihlerinde Varese kentinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular, 3 kategoride mücadele edecek.

Olimpiyatlara kota veren yarışlara katılacak milli takım kadrosu şöyle:

LM 2x (Hafif kilo erkekler iki çifte) Fatih Ünsal-Enes Gök (10 ülke)

M 1x (Erkek tek çifte) Onat Kazaklı (16 ülke)

LW 2x (Hafif kilo kadınlar iki çifte) Mervenur Uslu-Elis Özbay (7 ülke)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar