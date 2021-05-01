Milli kürekçiler Elis Özbay ve Mervenur Uslu'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya
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Milli kürekçiler Elis Özbay ve Mervenur Uslu'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya

Milli kürekçiler Elis Özbay ve Mervenur Uslu'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli kürekçiler Elis Özbay ve Mervenur Uslu, Dünya Kupası I Yarışları'nda bronz madalya kazandı.

Milli kürekçiler Elis Özbay ve Mervenur Uslu, Dünya Kupası I Yarışları'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli kürekçiler Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılan Dünya Kupası I Yarışları'na (World Rowing Cup I) katıldı.

Organizasyonda, hafif kilo kadınlar iki çiftede (LW 2x) Elis Özbay ve Mervenur Uslu bronz madalya elde etti.

Hafif kilo erkek tek çiftede (LM 1x) Enes Yenipazarlı 5., erkek tek çiftede (M 1x) Onat Kazaklı 6., erkekler iki tekde (M 2-) Selahattin Gürsoy ve Aydın İnanç Şahin 6., hafif kilo erkekler iki çiftede (LM 2x) Bayram Sönmez ve Şefik Çakmak 7. Mert Kaan Kartal ve Denizhan Aydın ise 8. olarak yarışı tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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