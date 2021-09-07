Milli kürekçiler, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek
Milli kürekçiler, Kuzey Makedonya'da yapılacak Balkan Şampiyonası'na katılacak.
Milli kürekçiler, Kuzey Makedonya'da yapılacak Balkan Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyona, 11-12 Eylül tarihlerinde Struga kentinde düzenlenecek.
Geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan Balkan Kürek Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, son kampını Sakarya'da yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar