Milli kürekçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruszwica'da iki gün sürecek organizasyonda mücadele edecek milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

BM 1x (Ümit erkek tek çifte): Hamza Mert Avunduk

BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu-Elis Özbay

BLW 2- (Hafif kilo ümit kadınlar iki tek): Ebru Akınal-Nigar Hatun Demiroğlu

BLM 2x (Hafif kilo ümit erkekler iki çifte): Enes Gök-Şefik Çakmak

BLM 2- (Hafif kilo ümit erkekler iki tek): Samet Kaban-Denizhan Aydın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar