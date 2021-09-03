Milli kürekçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak
23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.
23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruszwica'da iki gün sürecek organizasyonda mücadele edecek milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:
BM 1x (Ümit erkek tek çifte): Hamza Mert Avunduk
BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu-Elis Özbay
BLW 2- (Hafif kilo ümit kadınlar iki tek): Ebru Akınal-Nigar Hatun Demiroğlu
BLM 2x (Hafif kilo ümit erkekler iki çifte): Enes Gök-Şefik Çakmak
BLM 2- (Hafif kilo ümit erkekler iki tek): Samet Kaban-Denizhan Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar