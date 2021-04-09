Milli kürekçi Onat Kazaklı, İtalya'daki Avrupa Elemeleri'nde olimpiyat kotası kazandı

Milli kürekçi Onat Kazaklı, İtalya'da düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede (M 1x) olimpiyat kotası elde etti.

Milli kürekçi Onat Kazaklı, İtalya'da düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede (M 1x) olimpiyat kotası elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Varese şehrinde yapılan Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları'na katılan milli sporculardan Onat Kazaklı, M 1x (Erkekler tek çifte) Final A yarışında 6. oldu.

Bu sonuçlarla Onat Kazaklı, M 1x kategorisinde olimpiyat kotası elde edip, Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı. Türkiye Kürek Federasyonu, bu başarısından dolayı ay-yıldızlı sporcuyu ve teknik ekibini tebrik etti.

Öte yandan, hafif kilo kadınlar iki çiftede (LW 2x) Mervenur Uslu ve Elis Özbay'ın Final A'yı dördüncü, hafif kilo erkekler iki çiftede (LM 2x) ise Fatih Ünsal ile Enes Gök'ün Final A'yı altıncı sırada tamamladıkları aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak