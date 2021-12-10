Milli krosçular Dublin'e gitti

İrlanda'da 12 Aralık'ta yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda yarışacak milli takım, bu ülkeye gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, başkent Dublin'de düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek milliler, hazırlıklarını tamamladı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar başkanlığındaki milli kafile, İstanbul'dan hava yoluyla Dublin'e gitti. 38 ülkenin katılımıyla yapılacak şampiyonada büyükler, 23 yaş altı ve 20 yaş altı gruplarında yedi ayrı disiplinde 23 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona tarihinde Büyük Britanya ve Fransa'nın ardından en fazla madalya toplayan üçüncü ülke olan Türkiye, son dönemde krosta sergilediği üstün performansı İrlanda da ortaya koymayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çintimar, "Krosta her gittiğimiz şampiyonadan birinciliklerle dönüyoruz. Burada Yasemin Can ve Aras Kaya gibi iki son şampiyon, bizim kadromuzda. Onlar unvanını korumak için yarışırken, yaş gruplarında da zirveye oynayacağız ve yine takım halinde en fazla madalya kazanan ekip olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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