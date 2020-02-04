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Milli kick boksçulardan Yunanistan'da 4 madalya

Kick Boks Milli Takımı, Atina Challenge Turnuvası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

04.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:12
Milli kick boksçulardan Yunanistan'da 4 madalya

Kick Boks Milli Takımı, Atina Challenge Turnuvası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda milli sporculardan Orhan Şimşek, kick light 63 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Dilara Ertaş (light contact 65 kilo), Hakan Türk (light contact 63 kilo) ve Mihriban Güneri (low kick +60 kilo) ise bronz madalya aldı.

Kaynak: AA
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