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Milli kick boksçu Zelal Şengür'ün hedefi Avrupa şampiyonluğu

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle dövüş sporlarına başlayan, sonrasında 7 kez Türkiye şampiyonluğu kazanıp milli takıma giren Zelal Şengür, Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek için ter döküyor.

Milli kick boksçu Zelal Şengür'ün hedefi Avrupa şampiyonluğu
24.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:48

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle dövüş sporlarına başlayan, sonrasında 7 kez Türkiye şampiyonluğu kazanıp milli takıma giren Zelal Şengür, Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek için ter döküyor.

Elazığ'da yaşayan 25 yaşındaki milli sporcu, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evlerinin ağır hasar görmesi üzerine köylerine taşınırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonu'nda hem antrenmanlarını sürdürüyor hem de gençlere kick boks eğitimi veriyor.

Şengür, düzenlenecek ilk Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kazanma hedefine ulaşabilmek için günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

"Çevremdekiler ve ailem başarabileceğime inanmadı"

Zelal Şengür, AA muhabirine, çocukluğundan beri spora ilgisinin olduğunu aktardı.

Kick boksu sevdiğini, pes etmeden sürekli çalıştığını kaydeden Şengür, "Kick boksa ilk başladığımda çevremdekiler ve ailem başarabileceğime inanmadı. Bana, 'Bayansın, yapamazsın. Senin gücün yeter mi?' gibi eleştiriler yaptılar. Kendimi ispatlayıp gerekli dereceleri yaptıktan sonra, başta babam olmak üzere çevremdeki herkes takdir etmeye başladı. Bu gurur verici bir durum oldu." şeklinde konuştu.

Çok çalışarak hak ettiği milli forma ile birçok müsabakada Türkiye'yi temsil etmenin mutluluğunu da yaşadığını dile getiren Şengür, şunları söyledi:

"En iyi şekilde yapmak için mücadele ediyorum. Her gün düzenli olarak antrenmanlarımı yapıyorum. Sabah en az 10 kilometre koşuyorum. Akşamları da müsabaka gibi antrenmanlara katılıyorum. Pazar günleri bile tatil yapmıyorum. En iyi olmak için çalışıyorum. Yaşadığım tek sıkıntı, bayan rakip bulamamak. Kulüp arkadaşlarım ve öğrencilerim beni destekliyor. Onlar ile birbirimizi motive ederek antrenmanlara devam ediyoruz."

Hedeflediği Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için çabaladığını aktaran milli sporcu, "Bu spor ile ülkemi temsil ediyorum. Her yıl müsabakalara katılıyorum. Çalışmalarım sırasında sporcu da yetiştiriyorum. Yeni yıldızlar çıkabilmesi için kurslar açıyorum. Onları yetiştirip kendim gibi milli sporcu yapmak için mücadele veriyorum. En iyi modelleri onlara aşılamaya çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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