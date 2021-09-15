Milli kick boksçu Hilal Güngördü'nün hedefi Dünya Kupası'nda madalya - Haberler Spor
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Milli kick boksçu Hilal Güngördü'nün hedefi Dünya Kupası'nda madalya

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
Milli kick boksçu Hilal Güngördü'nün hedefi Dünya Kupası'nda madalya

Amcasına özenerek başladığı kick boksta Avrupa ikinciliği olan 20 yaşındaki milli sporcu Hilal Güngördü, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalya hedefliyor.

Amcasına özenerek başladığı kick boksta Avrupa ikinciliği olan 20 yaşındaki milli sporcu Hilal Güngördü, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalya hedefliyor.

Hilal Güngördü, AA muhabirine, milli takım antrenörlerinden amcası Yusuf Güngördü ile 16-19 Eylül'de yapılacak organizasyona hazırlandığını söyledi.

Kick boksa küçük yaşlarda başladığını ve her geçen gün kendini geliştirdiğini aktaran genç sporcu, 2 yıldan bu yana da amcasıyla antrenmanlarını sürdürdüğünü belirtti.

Hilal, yaptığı antrenmanlar sayesinde Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda ikinci olduğunu ve milli takıma çağrıldığını kaydetti.

Aldığı dereceyle Macaristan'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığını dile getiren Hilal, "Çok çalıştım, azmettim ve çok şükür hayal ettiğim formayı giymek nasip oldu. Hedefim, turnuvada İstiklal Marşı'nı okutmak." diye konuştu.

Antrenör Yusuf Güngördü de yeğeninin Macaristan'dan madalyayla döneceğine inandığını ifade etti.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Haberleri
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Haber: Milli kick boksçu Hilal Güngördü'nün hedefi Dünya Kupası'nda madalya - Haberler Spor
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