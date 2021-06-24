ERZURUM -Milli kick boksçu Cebrail Gençoğlu ringde madalya, fakültede akademik kariyer peşinde

Erzurumlu milli kick boksçu 26 yaşındaki Cebrail Gençoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki akademik kariyerinin yanı sıra şampiyonluklara uzanmak için ringlerde de ter dökmeye devam ediyor.

Erzurumlu milli kick boksçu 26 yaşındaki Cebrail Gençoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki akademik kariyerinin yanı sıra şampiyonluklara uzanmak için ringlerde de ter dökmeye devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden 2017 yılında birincilikle mezun olan Gençoğlu, aynı üniversitede yüksek lisans yaptıktan sonra 2019'un sonlarına doğru Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.

Aynı zamanda mili sporcu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Gençoğlu, fakültedeki yoğun işi temposuna rağmen kick boksu da ihmal etmeyerek ringlerde mücadele etmeye devam ediyor.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 2013 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncülüğü elde eden Gençoğlu, 2015 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de dünya 2'ncisi, 2017'de 63 kiloda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan dünya şampiyonasında da 3'üncülük elde etti.

Antalya'da nisan ayında düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak ekimde İtalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ve yoğun antrenman yapan Gençoğlu, aynı zamanda fakültede öğrencilerini çevirim içi derslerle geleceğe hazırlayarak ringlerdeki başarısını akademik kariyerine de yansıtmak istiyor.

"Akademik kariyer ile sporu bir arada götürmek zor"

Cebrail Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşında tekvando ve kick boks dallarında başladığı spor hayatında büyük zorluklar çektiğini ve amacına ulaşarak sonunda çok sayıda ulusal ve uluslararası başarı elde ettiğini söyledi.

Akademik kariyer ile sporun bir arada götürmenin bazı zorlukları olduğunu ifade eden Gençoğlu, şöyle konuştu:

"Sabah koşusundan sonra saat 08.30 gibi fakülteye geliyorum. Bölümde sürekli olarak çalışmam gerekiyor ki akşam antrenmanına kendimi hazırlayabileyim. Bölümde gün içerisinde sürekli çalıştıktan sonra akşama doğru günün ikinci antrenmanına spor salonuna gidiyorum. Tabii ki bu antrenmandan sonra gün içerisinde hem zihinsel yorgunluk hem bedensel yorgunluk beni oldukça yoruyor. Hem sporuma hem de akademik yaşantıma devam ediyorum. İnşallah akademisyenken Avrupa ve dünya şampiyonu olarak ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Bu zor ama inşallah yapacağıma inanıyorum."

"Makaleler yazıyoruz, bilimsel araştırmalar yapıyoruz"

Gençoğlu, kick boksa başladığı yıllardan bu yana babasının kendisine "Türk bayrağını göndere çekmeni istiyorum" dediğini belirterek, bu doğrultuda çalışmalarını aksatmadan devam ettirdiğini anlattı.

Asıl amacının dünya şampiyonluğunun ardından unvanını koruyarak akademisyenliğin yanı sıra sportif başarılara da imza atılabildiğinin örneğini göstermek istediğini dile getiren Gençoğlu, şunları kaydetti:

"2019'un sonundan günümüze kadar hem akademisyen hem de sporcu olarak iki branşta devam ediyorum. Sabahları gidip üniversitede ders anlatıyoruz, makaleler yazıyoruz, bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Zihin yorgunluğumuz oluyor. Sabah koşularımız akşamları da antrenmanlarımız oluyor. Kick boks antrenmanı da çok kalori yakan çok efor isteyen bir spor. Dolayısıyla iki parçaya bölünmek zorundayım. Ancak zihnimi dinlendirmemin yolunu kick boksta buluyorum. Bedenimi dinlendirmemin yolunu da zihinsel olarak çalışmakta buluyorum. Bu şekilde kendimi motive ederek ikisini de idare etmeye çalışıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya