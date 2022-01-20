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Milli kayakla atlamacılar, Dünya Kupası'nda son atlayışlarını yapacak

Milli kayakla atlamacılar, Dünya Kupası'nda son atlayışlarını yapacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Milli kayakla atlamacılar Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, Dünya Kupası'nın son ayağında Almanya'da mücadele edecek.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Milli kayakla atlamacılar Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, Dünya Kupası'nın son ayağında Almanya'da mücadele edecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Titisee-Neustadt ayağında mücadele edecek milli sporcular, yarın finale kalabilmek için atlayışlarını gerçekleştirecek.

Milli sporcular elemeyi geçmesi durumunda, final atlayışı için 23 Ocak Pazar günü tekrar atlama kulesinde olacak.

2022 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak Fatih Arda için de Almanya'daki yarış olimpiyat öncesi son sınav olma özelliği taşıyor. Milli sporcu, yarış sonrası Türkiye'ye dönecek ve 31 Ocak'ta Pekin'e gidecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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