Milli kayakçı, Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtardı

15.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:00

MİLLİ kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da düzenlenen yarışmada final öncesi bindiği teleferikte düşmek üzere olan 12 yaşındaki Sloven çocuğu, son anda kayaklarını uzatarak kurtardı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilerek madalya ile ödüllendirilen 19 yaşındaki milli sporcu Kara, "Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2020 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi.

Kaynak: DHA