: Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA...

16.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:58

Slovenya'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan milli kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı anları AA muhabirine anlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu