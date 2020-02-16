Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA...
Slovenya'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan milli kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı anları AA muhabirine anlattı.
16.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:58
Slovenya'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan milli kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı anları AA muhabirine anlattı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA...
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