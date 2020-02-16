Haberler » Spor » Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA... - Spor

Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA...

Slovenya'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan milli kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı anları AA muhabirine anlattı.

16.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:58
Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA...

'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan milli kayakçı Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı anları AA muhabirine anlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler