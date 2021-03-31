Milli kayakçı Muhammed Ali Bedir, 2021'de yapılacak dünya kupası etaplarına katılabilecek
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Milli kayakçı Muhammed Ali Bedir, 2021'de yapılacak dünya kupası etaplarına katılabilecek

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Milli kayakçı Muhammed Ali Bedir, 2021'de yapılacak dünya kupası etaplarına katılabilecek

Kayakla Atlama Milli Takımı sporcusu Muhammed Ali Bedir, 2021'de düzenlenecek dünya kupası etaplarına katılma hakkı kazandı.

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Kayakla Atlama Milli Takımı sporcusu Muhammed Ali Bedir, 2021'de düzenlenecek dünya kupası etaplarına katılma hakkı kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, "Rusya'nın Çaykovski şehrinde, 39 sporcunun katılımıyla organize edilen yarışlarda milli sporcumuz Muhammed Ali Bedir başarılı atlayışlarının ardından kazandığı 5 puan sonrasında bir yıl boyunca dünya kupalarına katılma hakkı elde etti." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ali Oto, "Sporcumuzun başarısı bizi mutlu etti. Kayakla atlama bizim için önemli bir branş. Antrenörlerimiz Frank Nejc ve Samet Karta ile sporcumuzu yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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