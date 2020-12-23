Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'nun hedefi 2022 Kış Olimpiyatları'nda madalya

Türkiye'yi olimpiyatlarda kayakla atlama branşında temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda İpçioğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na gitmesi durumunda Türkiye'ye madalya ile dönmek istediğini söyledi.

Türkiye'yi olimpiyatlarda kayakla atlama branşında temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda İpçioğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na gitmesi durumunda Türkiye'ye madalya ile dönmek istediğini söyledi.

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak atlama branşında olimpiyatlara giden ilk Türk sporcusu olduğunu anımsatarak, "Şu an 4 kişilik milli takım ekibi olarak Slovenya'da antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu yılki hedefimiz 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na kota almak. Çin'e gitmemiz durumunda ülkeme madalya ile dönmek istiyorum. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile kayak federasyonumuza çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan milli sporcu Fatih Arda, sosyal medya hesabından paylaştığı atlama videosu ile olimpiyat yolunda iddialı olduğu mesajını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı