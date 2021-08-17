Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu'dan önemli başarı

Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, Çekya'da Continental Cup yarışmasında Türkiye adına kayakla atlamada başarılı bir sonuç elde etti.

Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, Çekya'da Continental Cup yarışmasında Türkiye adına kayakla atlamada başarılı bir sonuç elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Çekya'da gerçekleştirilen ve 72 sporcunun katıldığı Continental Cup yarışmasında ilk gün müsabakalarında 27. olurken, ikinci gün müsabakalarında ise 13. sıraya kadar yükseldi.

Frenstat Atlama Kulelerinde gerçekleşen müsabakada Fatih Arda İpçioğlu, Türkiye'nin kayakla atlama Continental Cup müsabakaları tarihinde en iyi derecesini elde etti.

Milli sporcu, Pekin'de 2022'de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunları için önemli bir puan kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Fatih Arda İpçioğlu'nu elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı kutluyorum. Milli takım antrenörlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Kayakla Atlama Milli Takımı 21-22 Ağustos tarihlerinde Romanya'da organize edilecek Kayakla Atlama Continental Cup müsabakalarına katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak