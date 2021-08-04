Milli karateciye moral ziyareti
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Milli karateciye moral ziyareti

Milli karateciye moral ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, milli sporcu Batıkan Gökbulak'ı Avrupa Karate Şampiyonası öncesinde milli takım kampında ziyaret etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, milli sporcu Batıkan Gökbulak'ı Avrupa Karate Şampiyonası öncesinde milli takım kampında ziyaret etti.

Çiftçi ve Gözen, milli takım kampının yapıldığı otelde moral ve destek ziyaretinde bulunduğu Gökbulak ile bir süre sohbet etti. Başarılarından dolayı Gökbulak'ı tebrik eden Çiftçi, "Batıkan'a moral vermek için kendisini kampta ziyaret ettik. Batıkan kardeşimiz bayramdan önce Şanlıurfa'da düzenlenen şampiyonada Türkiye 2.si oldu ve gümüş madalya aldı. Ayrıca milli takım seçmelerinde kilosunda 1. oldu ve milli takıma girmeye hak kazandı. İnşallah Finlandiya'da Çayırovamızı, Kocaelimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek. Başarılarının devamını diliyoruz. Batıkan kardeşimize ve onun gibi genç kardeşlerimize, çocuklarımıza ilgi duydukları her spor alanında katkı sunduk, katkı sunmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Başkan Çiftçi'ye teşekkür

Ziyaretten mutlu olduğunu söyleyen Batıkan Gökbulak, "Öncelikle bu desteği bize verdiği için belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin arkasında durduğunu her zaman gösterdi, bizde onun farkındaydık. Şanlıurfa'da elimizden geleni yaptım ve Türkiye 2.si oldum ve seçmeleri de kazanarak Avrupa'ya gitmeye hak kazandım. 16 Ağustos'ta Finlandiya'ya uçacağım, başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Milli karateciye moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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