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Milli karatecilerden ilk günde 14 madalya

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Milli karatecilerden ilk günde 14 madalya

Karate 1 Gençlik Ligi'nin İstanbul etabının ilk gününde milli karateciler 4 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı.

Karate 1 Gençlik Ligi'nin İstanbul etabının ilk gününde milli karateciler 4 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 57 ülkeden 886 sporcunun mücadele ettiği organizasyon devam ediyor. Organizasyonun ilk gününde 14 yaş altı kata ve kumite müsabakaları yapıldı.

12 kategoride madalyaların dağıtıldığı organizasyonda milli karateciler ilk günü 4 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile tamamladı.

14 yaş altı kızlar kumite 47 kiloda Ayşenur Bekler, 14 yaş altı erkekler kumite 40 kiloda Emirhan Güngör, 14 yaş altı erkekler kumite 55 kiloda Ahmet Yiğit Halıcı ve gençler kumite +70 kiloda Ayberk Ay organizasyonda altın madalya kazandı.

Madalya kazanan diğer sporcular ise şöyle:

Gümüş :

Nehir Kılıç - 14 yaş altı kumite 42 kilo

Gencer Kutay Yaz - 14 yaş altı kumite 50 kilo

Yusuf Eren Temizel - gençler kumite +70 kilo

Bronz:

Damla Dörttepe - 14 yaş altı kızlar kata

Tarık Koç - 14 yaş altı erkekler kata

Beyza Akkaya - 14 yaş altı kızlar kumite 42 kilo

Alara Akbaş - 14 yaş altı kızlar kumite 47 kilo

Nisanur Ayvacık - 14 yaş altı kızlar kumite +47 kilo

Ulaş Berke Ayten - 14 yaş altı erkekler 40 kilo

Osman Yiğit Kosdere - gençler kumite +70 kilo

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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