Milli karatecilerden 12 madalya

13.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:24

Karate Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nin ilk etabında 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hedefini Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları olarak belirleyen ay-yıldızlılar, 2020'de üç etap üzerinden yapılacak Karate 1 A Serisi'nin tek kota puanı veren etabı olan Şili'de tatamiye çıktı.

Milli karateciler, 10-12 Ocak tarihlerinde başkent Santiago'da düzenlenen organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başlangıca imza attı.

Türk finalinin yaşandığı erkekler kata dalında Ali Sofuoğlu ile Enes Özdemir karşı karşıya geldi. Ali Sofuoğlu, 25.38 puan alan genç katacı Enes Özdemir karşısında 26.26 puanla şampiyonluğa uzanan isim oldu. Enes ise gümüş madalya kazandı.

Kadınlar ferdi kata dalında sezona finale yükselerek giren Dilara Eltemur, gümüş madalya ile yetindi. Milli sporcu, 25.4 puan alan İtalyan Viviana Bottaro karşısında 24.58 puan aldı ve ikinci oldu.

Erkek milli katacılar zirveden ayrılmadı

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, Madrid'de kazandığı şampiyonluk ile kapattığı 2019 sezonunun ardından 2020'ye de zirvede başladı.

Milliler, final mücadelesinde 24.32 puan alan Peru'nun önünde, 25.99 puan alarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2019'un Grand Winner'ı Serap Özçelik Arapoğlu, 2020'ye de altın madalya ile başladı. Kumite 50 kiloda finalinde iki kez ipponladığı Venezuelalı Yorgelis Salazar'ı 7-3 yenen milli karateci, kazandığı altın madalya ile Tokyo 2020 yolunda önemli bir adım daha attı.

2019'da üç final kaybeden Burak Uygur, yeni sezona bu şanssızlığını kırarak başladı. Kumite 67 kilodaki sporcu, baştan sona üstün olduğu finalde Mısırlı Ali Elsawy'i 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Final mücadelesi veren bir diğer Türk sporcu Uğur Aktaş ise gümüş madalya kazandı. Son 18 saniyesine 3-2 önde girdiği finalde İranlı Zabiollah Poorshab ile 3-3- berabere kalan Uğur, ilk puanı (Senshu) rakibine verdiği için tatamiden yenik ayrıldı.

Erkekler ferdi kata dalında Emre Vefa Göktaş, Amerikalı Ariel Torres Gutierrez karşısında çizdiği kata ile 23.72 puan alan rakibi karşısında 25.98 puan ile galip geldi ve 2020'ye bronz madalya ile başladı.

Kadınlarda ise üçüncülük mücadelesine çıkan Ayşe Yılmaz, Faslı Sanae Agalmam karşısında 24.74 puan aldı ancak rakibinin 0.18 puan gerisinde kalarak beşincilikle organizasyonu noktaladı.

Kumite 55 kiloda Tuba Yakan, Bulgar Ivet Goranova'yı 5-0 yenerek bronz madalyayı boynuna astı. Kumite 61 kiloda da Merve Çoban, Fransız Leila Heurtault karşısında 3-1 kazanarak Karate 1 A Serisi'nin Santiago etabında bronz madalyaya uzandı.

Kumite +68 kiloda Kazak Sofya Berultseva'yı bitime 12 saniye kala ippon ile 3-0 mağlup eden Meltem Hocaoğlu Akyol, bronz madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.

Başkent Santiago'da kapanışı Erman Eltemur yaptı. Kumite 75 kilo repesaj finalinde Amerikalı Thomas Scott karşısında 3-2 kazanan milli karateci, yeni sezona bronz madalyalı başlangıç yaptı.

Kaynak: AA