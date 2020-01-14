Haberler » Spor » Milli karateciler yurda döndü - Spor

Milli karateciler yurda döndü

Karate 1 A Serisi Santiago ayağında mücadele eden ve 12 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.

14.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:09
Milli karateciler yurda döndü

Karate 1 A Serisi Santiago ayağında mücadele eden ve 12 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.

10-12 Ocak tarihlerinde 'nin Santiago kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nde mücadele eden ve 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 12 madalya kazanan milli karateci ve antrenörler, 'a geldi. Saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi federasyon yetkilileri karşıladı.

2020'de 3 etap üzerinden yapılacak serinin diğer ayakları İstanbul ve Durban'da yapılacak. Bu seriler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karatecilerin gelişinden detaylar

Genel detaylar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler