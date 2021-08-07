Milli karateciler, Tokyo 2020'yi iyi geçirdi
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Milli karateciler, Tokyo 2020'yi iyi geçirdi

Milli karateciler, Tokyo 2020'yi iyi geçirdi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'yla olimpiyatlarda ilk kez temsil edilen karate branşında Türk sporcular 4 madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'yla olimpiyatlarda ilk kez temsil edilen karate branşında Türk sporcular 4 madalya elde etti.

Karate, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'yla oyunlar tarihinde ilk kez temsil edildi. Branş açısından tarihi öneme sahip Tokyo 2020, Türk sporcular açısından da iyi geçti.

Tokyo'da Türkiye, kata disiplininde Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan, kumitede ise 67 kiloda Eray Şamdan, +75 kiloda Uğur Aktaş, 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 61 kiloda Merve Çoban ve +61 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ile temsil edildi.

Tokyo'ya 7 sporcuyla gelen Türkiye, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla ayrıldı. Kumitede 67 kiloda Eray Şamdan ile gümüş, +75 kiloda Uğur Aktaş, 61 kiloda Merve Çoban ile bronz madalya kazanan Türkiye, katada Ali Sofuoğlu ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Karate branşı, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla olimpiyatlarda 1 altın, 1 bronzu bulunan judo ile 1 gümüş 2 bronzu bulunan atletizmi geride bıraktı. Karate, Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya kazanan 9 branşı arasında 5. sıraya yükseldi.

"Dalya" karate ile geldi

Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyasını karateci Ali Sofuoğlu aldı.

Oyunların 14. gününde kata disiplininde tatamiye çıkan Ali, üçüncü oldu ve Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Milli karatecinin bu başarısı, Türkiye tarihinin 100. olimpiyat madalyası olarak tarihe geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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