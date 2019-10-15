Milli karateciler, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

15.10.2019 12:58

Şili'nin ev sahipliğini yapacağı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, hazırlıklarını Kocaeli'de yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun en önemli organizasyonları arasında yer alan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, 23-27 Ekim tarihlerinde Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirilecek.

Ulusal Spor Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonaya 96 ülkeden bin 557 sporcu kayıt yaptırdı. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda tüm kategorilerde madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada 18 kadın ve 21 erkek olmak üzere 39 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye, 2017'de İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen şampiyonada 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.

Dünya Şampiyonası öncesi ay-yıldızlı sporcular son kampı Kocaeli'de gerçekleştirirken, açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım teknik direktörü İbrahim Ercin, hazırlıklarda sona yaklaştıklarını belirtti.

Üç hazırlık kampı yaptıklarını aktaran Ercin, "Turnuvalarda elde ettiğimiz sonuçlara ve sporcularımızın performansına baktığımız zaman, Dünya Şampiyonası öncesi iyi durumdayız. Performansımız yükselmeye devam ediyor. Eksiklerimizi en aza indirerek Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk karatesinin güçlü bir altyapıya sahip olduğuna işaret eden Ercin, şunları kaydetti:

"Kadrolar yenilenmesine rağmen uluslararası arenada başarı grafiği değişmiyor. Çünkü iyi bir altyapımız var. Bu noktada kulüplerimizin yapmış olduğu çalışmaların önemli olduğunu söylemeliyim. Şubat ayında Danimarka'da genel klasmanda Avrupa şampiyonu olmuş bir ekibimiz var. Karatenin olimpiyat programına girmesinin ardından ülkelerin bakış açıları değişti ve yerel yönetimlerin desteği arttı. Avrupa Şampiyonası'na göre çok daha zor bir turnuvaya gidiyoruz. Takımımızda yeni isimler olmasına rağmen Dünya Şampiyonası'nı ilk 5'te bitirecek bir sonuçla dönmek istiyoruz. Sporcularımıza inancımız tam ve güvenimiz sonsuz."

Kaynak: AA