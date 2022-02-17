Milli karateciler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatamiye çıkacak

Milli karateciler yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak Premier Lig Karate 1'de mücadele edecek.

Fujairah şehrinde yarın başlayacak ve 20 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda 5 milli sporcu sahne alacak.

Organizasyonda kadınlar kumitede Tuba Yakan 55 kiloda, Ede Eltemur 68 kiloda, erkekler kumitede Erman Eltemur 75 kiloda, Rıdvan Kaptan +84 kiloda, katada ise Enes Özdemir rakipleri karşısında mücadele verecek.

Milli sporculardan ilk olarak Tuba Yakan ve Erman Eltemur yarın finale kalabilmek için tatamiye çıkacak. Diğer sporcular 19 Şubat Cumartesi günü mücadelelerini verecek. Madalya müsabakaları ise 20 Şubat Pazar günü yapılacak.