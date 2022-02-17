Milli karateciler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatamiye çıkacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli karateciler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatamiye çıkacak

AA, Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Milli karateciler Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatamiye çıkacak

Milli karateciler yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak Premier Lig Karate 1'de mücadele edecek.

Milli karateciler yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak Premier Lig Karate 1'de mücadele edecek.

Fujairah şehrinde yarın başlayacak ve 20 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda 5 milli sporcu sahne alacak.

Organizasyonda kadınlar kumitede Tuba Yakan 55 kiloda, Ede Eltemur 68 kiloda, erkekler kumitede Erman Eltemur 75 kiloda, Rıdvan Kaptan +84 kiloda, katada ise Enes Özdemir rakipleri karşısında mücadele verecek.

Milli sporculardan ilk olarak Tuba Yakan ve Erman Eltemur yarın finale kalabilmek için tatamiye çıkacak. Diğer sporcular 19 Şubat Cumartesi günü mücadelelerini verecek. Madalya müsabakaları ise 20 Şubat Pazar günü yapılacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri, Premier Lig, Pazar, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title