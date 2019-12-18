Milli karateciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli karateciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karatede 3 Dünya, 11 de Avrupa şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu ile 3 kez Avrupa şampiyonu olan Uğur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:50
Milli karateciler AA'nın

Karatede 3 Dünya, 11 de Avrupa şampiyonluğu bulunan Arapoğlu ile 3 kez Avrupa şampiyonu olan , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Serap ve Uğur, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Milli karateciler, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş, kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın, "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Kaynak: AA
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