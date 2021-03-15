Milli karateciden altın madalya
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Milli karateciden altın madalya

15.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:45
Milli karateciden altın madalya

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Premier Lig İstanbul etabında altın madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Premier Lig İstanbul etabında altın madalyanın sahibi oldu.

Kocaeli'nin Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, pandemi döneminin ilk turnuvası olan Premier Lig İstanbul etabında altın madalyanın sahibi oldu. Yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden sahalara geri dönen Şamdan, korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen turnuvanın ilk gününde adını finale yazdırırken, pazar günü yapılan final maçlarında da birinci olmayı başardı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da İstanbul'da gerçekleşen turnuvanın final maçını izlerken başarılı sporcuyu yalnız bırakmadı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte final maçını takip eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'mızın ve ülkemizin gururu olan Eray kardeşimi tebrik ediyorum. Darıca Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün sporcusu olan Eray Şamdan'ın Olimpiyatlarda da ilçemizi ve ülkemizi temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Darıca Belediyesi olarak bizler de başarılı sporcuların yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Milli karateciden altın madalya
Milli karateciden altın madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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